Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК: На выборах лидирует партия Санду после подсчета 60 процентов протоколов

Партия действия и солидарности, учрежденная главой Молдавии Майей Санду, получает на парламентских выборах 43,05 процента голосов. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после подсчета 60 процентов протоколов.

Партия действия и солидарности, учрежденная главой Молдавии Майей Санду, получает на парламентских выборах 43,05 процента голосов. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после подсчета 60 процентов протоколов.

На данный момент за Патриотический блок проголосовали 29,22 процента избирателей. У блока проевропейских партий «Альтернатива» — 8,24 процента, у проевропейской партии «Демократия дома» — 6,52 процента, «Наша партия» —6,43 процента.

Однако лидеры Патриотического блока уже активно заявляют о победе оппозиции на выборах в Молдавии.

На данный момент они пикетируют здание ЦИК с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов.

— Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла, — цитирует руководителя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона ТАСС.

В Молдавии проходит голосование на парламентских выборах. ЦИК зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше