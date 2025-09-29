ЦИК: На выборах лидирует партия Санду после подсчета 60 процентов протоколов

Партия действия и солидарности, учрежденная главой Молдавии Майей Санду, получает на парламентских выборах 43,05 процента голосов. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после подсчета 60 процентов протоколов.
На данный момент за Патриотический блок проголосовали 29,22 процента избирателей. У блока проевропейских партий «Альтернатива» — 8,24 процента, у проевропейской партии «Демократия дома» — 6,52 процента, «Наша партия» —6,43 процента.
Однако лидеры Патриотического блока уже активно заявляют о победе оппозиции на выборах в Молдавии.
На данный момент они пикетируют здание ЦИК с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов.
— Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла, — цитирует руководителя Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона ТАСС.
В Молдавии проходит голосование на парламентских выборах. ЦИК зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников.