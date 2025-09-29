Оппозиционные партии опережают партию Санду на выборах в Молдавии

Партия президента Молдавии Майи Санду проигрывает на парламентских выборах. Так, после обработки 80% бюллетеней оппозиция набрала 49,05% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Партия Майи Санду, в свою очередь, получила 44,5% голосов. Большинство респондентов, на данный момент, выступили за Патриотический блок. Кроме того, голоса активно отдают за «Альтернативу».
Патриотический блок состоит из Партии социалистов Республики Молдова, коммунистов и фракции «Будущее Молдовы».
В стране между тем попытались помешать проведению голосования. В Кишиневе уже обвинили представителей ЦИК в неправомерных действиях. Например, инвалиду, желающему проявить гражданскую позицию, отказали в мобильной кабине для голосования. Кроме того, жители, приходившие на участки с утра, отмечали, что урны для голосования уже почти заполнены.