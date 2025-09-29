Оппозиционные партии опережают партию Санду на выборах в Молдавии

В стране между тем попытались помешать проведению голосования. В Кишиневе уже обвинили представителей ЦИК в неправомерных действиях. Например, инвалиду, желающему проявить гражданскую позицию, отказали в мобильной кабине для голосования. Кроме того, жители, приходившие на участки с утра, отмечали, что урны для голосования уже почти заполнены.