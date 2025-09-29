День Веры, Надежды и Любови в 2025 году: какого числа отмечают, история и традиции праздника

Память святых Веры, Надежды, Любови и Софии почитают как православные, так и католики. Их история и имена оставили заметный след в христианской культуре. Например, благодаря переводу жития на церковнославянский слова «вера», «надежда» и «любовь» впервые стали употребляться на Руси и как личные имена. Однако долгое время (до XVIII века) ими называли только детей из знатных семей, и лишь позже эти имена получили распространение среди широких слоёв населения. Возможно, поэтому в народной традиции появилось особое отношение к дню 30 сентября как ко «вселенским бабьим именинам» — дню всех женщин. Считалось, что в каждой семье найдётся своя Вера, Надежда, Любовь или Софья, поэтому праздник был важен для всех представительниц женского пола. Хотя историки уточняют, что такая широкая народная традиция сформировалась не ранее XX века, само по себе это подчёркивает значимость праздника в культуре. Сегодня День святых Веры, Надежды, Любови продолжает оставаться одним из главных дней православного календаря в конце сентября и напоминает верующим о непреходящей ценности христианских добродетелей.