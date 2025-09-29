Работаете и есть дети? С 1 июня по 1 октября ваше окно для возврата НДФЛ

В 2026 году для работающих родителей появится новая выплата, которая будет несколько отличаться от обычных льгот для семей с низким доходом. Эта мера поддержки не фиксированная, она зависит от суммы уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Давайте разберемся, какую сумму можно будет вернуть и что для этого нужно. Читайте до конца!