В РФ рассматривают возможность установления статуса «Ветеран трудовой деятельности»: что он даст

Российским пенсионерам могут начать выплачивать по 10 тысяч рублей к пенсии. Инициатива направлена на граждан, имеющих статус «Ветеран трудовой деятельности». Сведениями поделился депутат Госдумы Леонид Слуцкий, цитирует ТАСС.
Он пояснил, что утверждение статуса «Ветеран трудовой деятельности» позволило бы наделить пенсионеров правом на дополнительную финансовую поддержку. Соответствующий статус предложено присваивать тем, кто имеет большой трудовой стаж. Он мог бы стать символом уважения и признательности, добавил парламентарий.
«Для “Ветеранов трудовой деятельности” ЛДПР предлагает дополнительную выплату в 10 тысяч рублей к страховой пенсии за большой трудовой стаж. Это будет реальная прибавка за трудовую доблесть, за длительную трудовую биографию», — уточнил Леонид Слуцкий.
Стоит напомнить, что до конца 2025 года пенсии повысятся у сотрудников силовых структур и военных в отставке. Планируется увеличить оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и по призыву.