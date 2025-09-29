Рядовой Суровцев под миномётным огнём ликвидировал восемь солдат ВСУ

Российский военнослужащий Никита Суровцев уничтожил восемь солдат Вооружённых сил Украины в тяжёлых боевых условиях, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Суровцев действовал в составе штурмовой группы под миномётным огнём и атаками беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Штурмовики атаковали противника в городской застройке.
«Действуя решительно, под вражеским миномётным огнём и атаками беспилотных летательных аппаратов, Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника», — говорится в сообщении.
Штурмовик ликвидировал ещё троих солдат ВСУ, но получил ранение. Он сам оказал себе первую медпомощь и сдерживал атаки противника до прибытия основных сил.
«Благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания от сил противника», — подчеркнули в МО.
Ранее сообщалось, что младший сержант Яков Козловский во время штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины спас двух раненых сослуживцев.