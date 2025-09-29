Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядовой Суровцев под миномётным огнём ликвидировал восемь солдат ВСУ

Штурмовик получил ранение, но сдерживал атаки противника до прибытия основных сил.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Никита Суровцев уничтожил восемь солдат Вооружённых сил Украины в тяжёлых боевых условиях, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что рядовой Суровцев действовал в составе штурмовой группы под миномётным огнём и атаками беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Штурмовики атаковали противника в городской застройке.

«Действуя решительно, под вражеским миномётным огнём и атаками беспилотных летательных аппаратов, Никита ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника», — говорится в сообщении.

Штурмовик ликвидировал ещё троих солдат ВСУ, но получил ранение. Он сам оказал себе первую медпомощь и сдерживал атаки противника до прибытия основных сил.

«Благодаря личному мужеству и самоотверженности рядового Никиты Суровцева были созданы условия для успешной зачистки здания от сил противника», — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что младший сержант Яков Козловский во время штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины спас двух раненых сослуживцев.