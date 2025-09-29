Ричмонд
ЦИК Молдавии обработал 90,02 процента протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обработала 90,02 процента протоколов с участков. Об этом свидетельствуют данные из пресс-службы комиссии.

Так, Патриотический блок набрал 47,91 процента голосов. Таким образом он опередил правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) — у нее 45,88 процента, уточнили на сайте.

Ранее российский бизнесмен Павел Дуров заявил, что Франция воспользовалось его положением — арестом, чтобы повлиять на политические события в Восточной Европе.

Правозащитная организация Promo-Lex, в свою очередь, уже выявила 40 инцидентов на парламентских выборах. Чаще всего происходило необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательных участках или в радиусе 100 метров от них.

В Молдавии активно проходит голосование на парламентских выборах. ЦИК зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу также заявил, что Кишинев при помощи спецслужб Европы и на деньги Запада развернул масштабную «зачистку» информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия «российской пропаганде».

