Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ

Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии.

Источник: Аргументы и факты

Оппозиционный блок Молдавии одержал победу на выборах в парламент республики на участках в Российской Федерации.

Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия Молдавии, оппозиционный блок набрал 67,44 процента голосов после подсчёта 100 процентов протоколов с участков.

Патриотический блок получил 67,44 процента голосов, партия «Действие и солидарность» — 11,66 процента, оппозиционная «Наша партия» — 8,54 процента.

Напомним, в Молдавии состоялось голосование на выборах в парламент. В стране работало свыше 2,2 тысячи избирательных участков, ещё 301 участок был открыт за рубежом.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии.