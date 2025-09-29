Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ

Оппозиционный блок Молдавии одержал победу на выборах в парламент республики на участках в Российской Федерации.
Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия Молдавии, оппозиционный блок набрал 67,44 процента голосов после подсчёта 100 процентов протоколов с участков.
Патриотический блок получил 67,44 процента голосов, партия «Действие и солидарность» — 11,66 процента, оппозиционная «Наша партия» — 8,54 процента.
Напомним, в Молдавии состоялось голосование на выборах в парламент. В стране работало свыше 2,2 тысячи избирательных участков, ещё 301 участок был открыт за рубежом.
Ранее сообщалось, что оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии.