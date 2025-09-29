Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: Конфликт на Украине завершится переговорами

Украинский конфликт завершится переговорами, в будущем страна также может стать частью НАТО. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Украинский конфликт завершится переговорами, в будущем страна также может стать частью НАТО. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Такое заявление он сделал во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт.

— В случае с Украиной, скорее всего, конфликт завершится переговорами, — цитирует его пресс-служба НАТО.

По его словам, безопасность Украины поможет и другим странам Европы. Поэтому давление на Россию — единственный способ инициировать переговоры между двумя странами.

В этот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Москва в последнее время высылает отказы в проведении трехсторонней встречи с делегацией Киева и Вашингтона.

Кроме того, он утверждал, что американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Глава государства готов к полному спектру продуктивных договоренностей с Москвой в сфере экономики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, добавил, что в случае срыва встречи Путина и Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше