Рютте: Конфликт на Украине завершится переговорами

Украинский конфликт завершится переговорами, в будущем страна также может стать частью НАТО. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Такое заявление он сделал во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт.
— В случае с Украиной, скорее всего, конфликт завершится переговорами, — цитирует его пресс-служба НАТО.
По его словам, безопасность Украины поможет и другим странам Европы. Поэтому давление на Россию — единственный способ инициировать переговоры между двумя странами.
В этот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Москва в последнее время высылает отказы в проведении трехсторонней встречи с делегацией Киева и Вашингтона.
Кроме того, он утверждал, что американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Глава государства готов к полному спектру продуктивных договоренностей с Москвой в сфере экономики.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, добавил, что в случае срыва встречи Путина и Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам.