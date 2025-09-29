Экс-президент Молдавии Додон заявил о поражении партии Санду на выборах: здание ЦИК пикетируют

В Молдавии завершается подсчет голосов избирателей, изъявивших гражданскую позицию на парламентских выборах. Так, правящая Партия действия и солидарности проигрывает в этой гонке. Лидеры Патриотического блока пикетируют здание ЦИК. Об этом объявил перед собравшимися председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон.
Он подчеркнул, что Патриотический блок одерживает победу. Лидеры партии вышли на акцию с требованием не допускать фальсификаций при подведении итогов выборов. Экс-президент добавил, что люди собрались у ЦИК, чтобы дать понять власти, что никаких «махинаций с голосами» допущено не будет.
«Партия действия и солидарности проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство», — подытожил Игорь Додон.
Он также предположил, что руководство страны попытается аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию. Это связано с проигрышем ПДС.