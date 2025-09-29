Вильфанд: снегом покрыто около 30% России и он не растает в ближайшее время

Снегом покрыло значительную часть страны.
Около 30% территории России покрыто снегом, и в ближайшие дни он не растает из-за сохраняющейся холодной погоды. Об этом 28 сентября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снежный покров образовался на значительной части Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, что является характерным явлением для этого времени года.
«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом», — отметил Вильфанд в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что устойчивый снежный покров сохранится в ближайшие дни, поскольку температурный фон останется низким.
Эксперт уточнил, что ранний снег в регионах Сибири и Дальнего Востока укладывается в привычные климатические нормы. Однако выпадение снега на Урале в конце сентября произошло раньше обычного и может рассматриваться как аномальное событие для этого региона. По данным Вильфанда, синоптики продолжают наблюдать за динамикой погодных процессов и не исключают дальнейшего распространения снежного покрова на другие территории страны.