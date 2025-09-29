Вильфанд: снегом покрыто около 30% России и он не растает в ближайшее время

Эксперт уточнил, что ранний снег в регионах Сибири и Дальнего Востока укладывается в привычные климатические нормы. Однако выпадение снега на Урале в конце сентября произошло раньше обычного и может рассматриваться как аномальное событие для этого региона. По данным Вильфанда, синоптики продолжают наблюдать за динамикой погодных процессов и не исключают дальнейшего распространения снежного покрова на другие территории страны.