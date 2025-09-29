Ричмонд
В Москве провели девятичасовую операцию по трансплантации донорской кисти: Собянин поделился итогами

В московском Институте имени Склифосовского провели трансплантацию части кисти.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился результатами уникальной операции. Специалисты из Института имени Склифосовского провели трансплантацию фрагмента донорской кисти. Сергей Собянин сообщил об этом в своем канале в мессенджере Max.

Он уточнил, что операция длилась девять часов. Для ее успешного завершения потребовались несколько операционных. Мэр Москвы указал на огромный опыт у специалистов, осуществивших сложную операцию.

«После трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы. Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции», — заключил Сергей Собянин.

Ранее врачи спасли конечности пациента, получившего тяжелую травму. Он мог лишиться пальцев. Медикам удалось восстановить шесть пальцев из семи.

