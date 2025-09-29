Осень сэкономит: Эксперт рассказал россиянам о падении цен на сахар

Ранее Life.ru перечислил продукты, которые подешевеют со дня на день. Речь идёт о свекле, луке, моркови и капусте. Подешевеют те товары, которые сейчас собирают фермеры и производители агропродукции. Соответственно, оптовые цены будут идти вниз — и они потянут за собой вниз цены и в рознице. Кроме того, ожидается снижение цен и на яблоки, особенно на сезонные сорта, такие как антоновка и другие, которые обычно созревают и собираются в этот период.