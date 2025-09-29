Ричмонд
Патриотический блок одержал победу на выборах в парламент Молдавии в России

По информации пресс-службы комиссии, блок набрал 67,44 процента голосов. При этом ЦИК учел голоса лишь 4109 молдаван на российских участках.

Всего было зарегистрировано 10 тысяч бюллетеней.

Тем временем ЦИК Молдавии уже обработала 90,02 процента протоколов с участков. Патриотический блок набрал 47,91 процента голосов — он опередил правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС).

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что Кишинев развернул масштабную «зачистку» информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия «российской пропаганде».

Журналист Томас Фази также утверждает, что продолжающееся давление на Молдавию с целью вынудить ее занять определенную позицию в конфликте между Западом и Россией может спровоцировать сценарий, аналогичный украинскому.

