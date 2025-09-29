Додон: Власти Молдавии рассматривают отмену выборов

Молдавские власти рассматривают возможность отмены выборов. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявил один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон.
Новость дополнятся.
