«Известия»: на рынке труда в России стало больше вакансий, чем безработных

Ранее эксперты отмечали, что за последние годы на рынке труда в России вырос интерес к рабочим и производственным профессиям, а также увеличилось число резюме от кандидатов старше 45 лет, что связывают с изменениями в экономике и потребностью в дополнительном заработке. Наиболее востребованными среди этой возрастной группы стали такие специальности, как фасовщик, оператор call-центра и кассир.