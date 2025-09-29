Ричмонд
В России выпал снег: непогода обрушилась на существенную часть страны

Вильфанд рассказал о выпадении снега на 30% территории России.

Источник: Комсомольская правда

К концу сентября снег выпал уже на 30% территории России. Особенно удивительно, что непогода установилась в регионах Урала. Снег не растает в ближайшие дни. Об этом уведомил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам научного руководителя, для некоторых регионов наличие снега в сентябре — нормальное явление. Однако для Урала такая погода — редкость.

«Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом», — подытожил Роман Вильфанд.

Так, например, снег неожиданно выпал в Новосибирской области. Холода нагрянули 28 сентября. Жители сообщили, что снег успевает таять из-за относительно теплой погоды.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше