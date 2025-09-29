Ричмонд
В США разбился самолет: что известно о погибших в авиакатастрофе

ABC News: Двухмоторный самолет потерпел крушение в Техасе.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло 28 сентября в американском штате Техас. Двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли. Об этом сообщает ABC News.

Известно, что на борту воздушного судна находились два человека. Пилот самолета столкнулся с технической неисправностью. В результате борт начал снижаться.

В материале отмечается, что пилот попытался совершить экстренную посадку, но не смог выровнять самолет. Воздушное судно рухнуло перед взлетно-посадочной полосой.

Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на случай с загадочным исчезновением авиатора Амелии Эрхарт. Он поручил федеральному правительству опубликовать все оставшиеся засекреченные материалы о летчице. Она пропала почти 90 лет назад.

