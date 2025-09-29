В США разбился самолет: что известно о погибших в авиакатастрофе

Американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на случай с загадочным исчезновением авиатора Амелии Эрхарт. Он поручил федеральному правительству опубликовать все оставшиеся засекреченные материалы о летчице. Она пропала почти 90 лет назад.