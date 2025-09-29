Зеленский: Украина заключит сделку по вооружению из США на 90 миллиардов долларов

Киев в скором времени заключит с Вашингтоном «мегасделку» — США поставит Украине вооружения, в том числе оружие большой дальности действия. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
— Мы обсудили и согласовали с президентом (США Дональдом Трампом — прим. «ВМ») основные моменты. Теперь переходим к практической реализации, — уточнил он.
По данным издания Politico, стоимость всех вооружений по сделке составит около 90 миллиардов долларов.
В этот же день американский вице-президент Джей Ди Вэнс также отметил, что США обсуждают возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» НАТО, однако окончательное решение остается за Трампом.
Однако два дня назад издание Axios утверждало, что глава США не согласился одобрить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет. Этот вид вооружений производства компании RTX обладает дальностью действия до 1,6 тысячи километров.
25 сентября Зеленский заявил, что Трамп пообещал подумать над тем, чтобы предоставить украинскому командованию мощное оружие, которое якобы может заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.