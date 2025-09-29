Для осенней атмосферы: Топ-10 простых и вкусных рецептов из тыквы

Как выбрать тыкву для готовки и декора.
При выборе тыквы обратите внимание на следующие моменты.
Внешний вид: гладкая кожица без дефектов, насыщенный цвет, тяжёлый вес. Размер: маленькая тыква подходит для готовки, крупная — для декора на Хэллоуин. Звук: при постукивании должен быть глухой звук. Чашечка и стебель: здоровые, без плесени и гнили, стебель — твёрдый и зелёный.
Правильно подобранная тыква гарантирует отличные блюда и долгое хранение.
3 вкусных и полезных завтрака из тыквы.
Пшённая каша из тыквы.
Это сбалансированный завтрак, богатый клетчаткой, медленными углеводами и витаминами. Ещё вкуснее, если подавать с медом или сливками!
Ингредиенты:
Тыква — 300 г, Молоко 2,5% — 500 мл, Пшено — 100 г, Сахар — 30 г, Сливочное масло — 20 г, Соль — по вкусу.
Очищаем тыкву, режем мякоть небольшими кубиками и отвариваем до мягкости. В другой кастрюле варим до готовности пшено в молоке, добавив сахар и соль по вкусу.
Добавляем к пшённой каше готовую тыкву и варим, помешивая, около 5 минут. Кладём в горячую кашу сливочное масло, хорошо перемешиваем — и можно подавать!
Нежные тыквенные оладьи.
Эти нежные, солнечные тыквенные оладьи с воздушной текстурой — настоящее воплощение осеннего уюта!
Ингредиенты:
Тыква очищенная — 500 г, Мука — 150 г, Сахар — 2 столовые ложки, Соль — 1 щепотка, Разрыхлитель — 1,5 чайной ложки, Яйцо — 1 штука, Масло растительное — 50 мл.
Тыкву нарезаем кусочками размером 2,5−3 см, отвариваем в кипящей воде 15−20 минут до мягкости и откидываем на дуршлаг. Слегка остужаем и пюрируем блендером до однородной массы.
Добавляем муку с разрыхлителем, яйцо, сахар и соль. Замешиваем тесто по консистенции как густая сметана.
На сковороде разогреваем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем тесто и жарим оладьи на умеренном огне примерно по 3−5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Тыква + творог = ароматная запеканка.
Невероятно нежная и солнечная творожно-тыквенная запеканка — идеальный десерт для полезного завтрака или уютного чаепития.
Ингредиенты:
Тыква — 500 г, Творог — 400 г, Крупа манная — 4 столовые ложки, Молоко — 0,5−1 стакан, Яйца — 3 штуки, Сметана — 3 столовые ложки, Масло сливочное — 100 г, Сахар — 0,5 стакана, Ванильный сахар — 15−20 г (или ванилин на кончике ножа), Соль — 0,25 чайной ложки.
Молоко подогреваем до комнатной температуры и замачиваем в нём манную крупу на 30−40 минут до набухания.
Тыкву очищаем, нарезаем кубиками около 1 см. Заливаем водой так, чтобы она едва покрывала тыкву, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне 20−25 минут до мягкости. Воду сливаем, а тыкву разминаем в пюре.
Творог пропускаем через мясорубку или протираем через сито для получения нежной однородной текстуры.
Яйца растираем с сахаром. Добавляем тыквенное пюре и манку с молоком, перемешиваем. Затем вмешиваем творог и сметану. Сливочное масло растапливаем, оставляем 1−2 чайные ложки для формы и вливаем его в творожно-тыквенную массу, добавляем щепотку соли и ванилин. Тщательно вымешиваем однородное тесто по консистенции как густая сметана. Если масса вышла слишком крутой, подливаем ещё немного молока.
Форму для запекания смазываем маслом, выкладываем подготовленную массу и выпекаем в разогретой до 180 духовке около 45 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
4 блюда из тыквы на обед и ужин.
Сытный тыквенный крем-суп с сухариками.
Приготовьте самый нежный и согревающий осенний обед — тыквенный крем-суп с хрустящими сухариками.
Ингредиенты:
Тыква (очищенная) — 1 кг, Лук репчатый — 200 г, Морковь — 150 г, Сливки 10−15% — 300 млМасло растительное — 15−30 мл, Соль и чёрный молотый перец — по вкусу, Петрушка свежая — 10 г.
Для сухариков:
Хлеб белый — 200 г, Травы прованские сушёные — 1 чайная ложка, Чеснок — 2 зубчика, Масло растительное — 30 мл.
Морковь, лук и тыкву очищаем. Морковь натираем на средней тёрке, лук нарезаем мелкими кубиками, тыкву — небольшими кубиками.
В кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем лук около 5 минут до мягкости. Добавляем морковь и обжариваем вместе ещё 4−5 минут.
К овощам добавляем нарезанную кубиками тыкву. Заливаем содержимое кастрюли 600−650 мл воды. Накрываем крышкой и варим на небольшом огне около 20 минут до мягкости всех овощей.
Овощной отвар сливаем в отдельную посуду. Готовые овощи измельчаем блендером в пюре, постепенно добавляя сливки для более нежной текстуры, а затем — отвар, доводя суп до желаемой густоты. Солим и перчим по вкусу. Прогреваем суп до 70−80°C, но не кипятим.
Хлебный мякиш нарезаем кубиками. На сковороде разогреваем масло, обжариваем в нём раздавленные зубчики чеснока около минуты для аромата и убираем их. Выкладываем хлебные кубики, посыпаем прованскими травами и обжариваем до золотистой корочки 3−5 минут, постоянно помешивая.
Горячий суп разливаем по тарелкам, посыпаем хрустящими сухариками и украшаем веточкой петрушки.
Хрустящие драники из тыквы.
Яркие тыквенные драники готовятся быстро и просто, а их нежный, слегка сладковатый вкус отлично сочетается со сметаной.
Ингредиенты:
Тыква — 200 г, Яйцо — 1 штука, Лук репчатый — 0,5 штуки, Мука — 0,5 столовой ложки (с горкой), Масло подсолнечное — 30 мл, Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Тыкву очищаем и натираем на крупной тёрке. Перекладываем в миску и добавляем яйцо и мелко нарезанный кубиками лук. Всыпаем муку, соль и чёрный перец. Тщательно перемешиваем до однородности.
На сковороде разогреваем растительное масло. Столовой ложкой выкладываем тыквенную массу на сковороду, формируя драники. Жарим на среднем огне с двух сторон до появления золотистой румяной корочки.
Рагу из свинины с тыквой и сельдереем.
Нежное мясо, тающая во рту тыква и пряные травы создают гармоничный вкус, а приготовление в духовке делает блюдо особенно насыщенным.
Ингредиенты:
Свинина — 400 г, Тыква (мякоть) — 200 г, Морковь — 1 штука, Лук-шалот — 3 штуки, Сельдерей — 2 стебля, Петрушка — несколько веточек, Растительное масло — 4−5 столовых ложек, Куркума — 0,5 чайной ложки, Паприка молотая — 0,5 чайной ложки, Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Свинину нарезаем небольшими кусочками. Тыкву и морковь очищаем и нарезаем крупными и мелкими кубиками. Лук и сельдерей шинкуем крупно.
В сковороде разогреваем часть растительного масла. Сначала обжариваем морковь, затем добавляем тыкву и обжариваем вместе около минуты. Перекладываем в миску. На ту же сковороду выкладываем лук с сельдереем, пассеруем до лёгкой мягкости и также убираем.
В сковороду добавляем оставшееся масло, выкладываем свинину и обжариваем со всех сторон до румяной корочки. Вливаем стакан воды и тушим мясо под крышкой на медленном огне 20−30 минут.
К свинине добавляем соль, перец и специи. Перекладываем мясо вместе с соком и обжаренными овощами в огнеупорную посуду. Посыпаем рубленой зеленью, при необходимости доливаем немного воды.
Духовку разогреваем до 180 . Кастрюлю с рагу накрываем крышкой и ставим в духовку на 30 минут до полной готовности мяса и овощей.
Необычный гарнир — тыква фри.
Это блюдо станет прекрасной альтернативой картофелю фри или ярким гарниром к мясу и птице.
Ингредиенты:
Тыква (мякоть) — 800 г, Кукурузный крахмал — 2 чайные ложки, Растительное масло — 2 столовые ложки, Молотый кайенский перец — 0,5 чайной ложки, Паприка — 1 чайная ложка, Сушёный чеснок — 1 чайная ложка, Соль — по вкусу, Небольшой кусочек пармезана, Несколько веточек петрушки.
Тыкву очищаем и нарезаем аккуратными брусочками среднего размера.
В миске смешиваем крахмал, растительное масло, кайенский перец, паприку, сушёный чеснок и соль. Добавляем тыквенные брусочки и тщательно перемешиваем так, чтобы каждый был покрыт масляно-пряной смесью.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем тыкву в один слой. Отправляем в разогретую до 190 духовку на 20 минут. В середине приготовления переворачиваем брусочки для равномерного запекания.
Пармезан натираем на мелкой тёрке, петрушку рубим. Смешиваем их в отдельной пиале.
Горячую запечённую тыкву перекладываем на блюдо, сразу же посыпаем смесью пармезана с петрушкой и подаём.
Готовим тыкву на десерт: топ-3 простых рецепта.
Варенье из тыквы с апельсином.
Цедра и сок апельсина придают тыкве цитрусовый аромат, а сироп получается густым и прозрачным.
Ингредиенты:
Тыква — 1 кг, Апельсин — 2 штуки, Сахар — 500 г, Вода — 1 стакан.
Тыкву очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Апельсины моем, снимаем цедру и выжимаем сок. Цедру одного апельсина натираем на мелкой тёрке.
В кастрюлю выкладываем тыкву, добавляем апельсиновый сок, цедру, сахар и воду. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим варенье 40−50 минут, пока тыква не станет мягкой, а сироп не приобретёт желаемую густоту.
Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закатываем крышками.
Овсяно-тыквенное печенье.
Ароматное тыквенно-овсяное печенье получается мягким, душистым от корицы и имбиря и очень простым в приготовлении.
Ингредиенты:
Тыквенное пюре — 100 г, Овсяные хлопья — 200 г, Масло растительное — 60 мл, Яйца — 1 штука, Сахар — 130 г, Мука — 150−170 г, Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка, Корица молотая — 0,5 чайной ложки, Имбирь молотый — 0,5 чайной ложки, Соль — 1 щепотка.
Для тыквенного пюре очищенную тыкву нарезаем кубиками, отвариваем до мягкости или запекаем в духовке, а затем измельчаем блендером.
В миске смешиваем тыквенное пюре, сахар, растительное масло, корицу, имбирь и щепотку соли. Добавляем яйцо и тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Снова перемешиваем. Тесто оставляем на 15−20 минут при комнатной температуре, чтобы овсяные хлопья немного набухли.
Противень застилаем пергаментом и слегка смазываем маслом. С помощью ложки выкладываем тесто, формируя аккуратные печенья, отправляем в разогретую до 180 духовку и выпекаем около 20 минут до лёгкой румяности.
Медовые цукаты из тыквы.
Цукаты получаются ароматными и идеально подходят для украшения выпечки, добавления в каши или просто к чаю.
Ингредиенты:
Тыква — 500 г, Сахар — 500 г, Вода — 500 мл.
Тыкву очищаем от кожуры и семян. Мякоть нарезаем небольшими одинаковыми кубиками и перекладываем в кастрюлю. Добавляем сахар и воду в равных пропорциях. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим тыкву в сиропе до мягкости и прозрачности, периодически аккуратно помешиваем.
Противень застилаем пергаментом. Шумовкой выкладываем кубики тыквы на пергамент, давая стечь лишнему сиропу. Отправляем противень в разогретую до 100 духовку на 2−4 часа. Дверцу духовки оставляем приоткрытой для выхода влаги. Периодически цукаты переворачиваем для равномерного просушивания.
Готовые цукаты остужаем. Они должны быть упругими и не липкими.
Секреты опытных кулинаров, чтобы тыква была ещё вкуснее.
Не варите, а запекайте.
Запекание в духовке вместо варки концентрирует сахара и раскрывает настоящий карамельно-ореховый вкус тыквы. Для этого разогрейте духовку до 200 . Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Сбрызните оливковым или растительным маслом, можно добавить щепотку соли. Равномерно разложите на противне и запекайте 20−30 минут до мягкости и лёгкой румяности.
Не переваривайте тыкву.
Если выбираете варку, помните, что тыква содержит много воды. Чтобы не превратить её в водянистую кашу, проверяйте тыкву вилкой или ножом. Она должна быть мягкой, но не разваливаться в пюре от прикосновения.
Не выбрасывайте семечки!
Тыквенные семечки — это вкусный бонус: полезная замена чипсам и хрустящая добавка к салатам, супам и йогурту.
Промойте семечки от волокон, обсушите бумажным полотенцем. Смешайте с небольшим количеством масла, солью и любимыми специями (паприка, чесночный порошок, карри). Рассыпьте на противне и запекайте при 180 10−15 минут до золотистого цвета и хрусткости.
Смело экспериментируйте со специями.
Тыква — идеальный «холст» для специй. Классическая комбинация с корицей и мускатным орехом — это база. Также с тыквой прекрасно сочетаются имбирь, кардамон и гвоздика. В несладкие блюда можно добавить паприку «с дымком», чили, розмарин, тимьян, шалфей или копчёную соль.
Правильно подбирайте сорт для блюда.
Для каши, супа-пюре, начинки в пироги выбирайте мускатную тыкву или тыкву «Хоккайдо». У них сладкая, плотная и ароматная мякоть. Для запекания кусочками подойдут более плотные сорта, например, «Акорн» или «Баттернат».
Тыква дарит безграничные возможности для кулинарного творчества. Выбирайте понравившиеся рецепты, не бойтесь экспериментировать и открывайте для себя новые грани этого солнечного овоща. Удачных вам кулинарных экспериментов!