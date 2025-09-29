По его словам, Зеленский осознаёт, что ЕС теряет возможность поддерживать Украину, у Европы «не остаётся другого выбора, кроме как прибегать к эскалации напряжённости путём переноса эскалации» на территорию государств Североатлантического альянса, чтобы обвинить в этом РФ.