L"Antidiplomatico: Зеленский от отчаяния усиливает провокации против РФ

В частности, речь идёт об инцидентах с беспилотниками в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский отчаялся и прибегает к бессмысленным провокациям против Российской Федерации, пишет L"Antidiplomatic.

Автор материала Франческо Фустанео уточнил, что, в частности, речь идёт об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами в странах Европы.

Он напомнил, что Вооружённые силы Украины оказались в сложном положении, а Зеленский, по словам итальянского журналиста, «организует новую, мощную коммуникационную кампанию».

«Каждое событие преувеличивается и вписывается в единую, зловещую историю», — написал Фустанео.

По его словам, Зеленский осознаёт, что ЕС теряет возможность поддерживать Украину, у Европы «не остаётся другого выбора, кроме как прибегать к эскалации напряжённости путём переноса эскалации» на территорию государств Североатлантического альянса, чтобы обвинить в этом РФ.

Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что слова Зеленского после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом.

