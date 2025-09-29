Вильфанд: Около 30 процентов территории России уже покрыто снегом

Снег покрыл около 30 процентов российской территории — он не растает из холодной погоды. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30 процентов территории страны находится под снегом, — добавил он.
Синоптик также уточнил, что регионы Сибири и Дальнего Востока уже привыкли к подобному явлению — осадки не выбиваются из климатического графика.
Однако то, что снежная погода установилась на Урале, является редким событием, передает ТАСС.
Ранее Вильфанд отметил, что вся европейская часть России находится под влиянием холодных воздушных масс, что приводит к температурам ниже обычных показателей.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, сообщил, что дальше погода установится на одном уровне: ночью местами ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться примерно до 10 градусов тепла.