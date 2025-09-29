Ричмонд
В аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения на полеты

Ночью 29 сентября в аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на работу.

Источник: Комсомольская правда

Воздушные гавани Тамбова и Калуги временно работают в ограниченном режиме. В ночь на 29 сентября аэропорты прекратили прием и выпуск гражданских ВС. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Уточняется, что меры действуют для обеспечения безопасности перелетов. В Росавиации неоднократно называли жизни пассажиров приоритетом. Стоит отметить, что остальные воздушные гавани работают в штатном режиме.

«Аэропорты КАЛУГА (Грабцево) и ТАМБОВ (Донское) — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в пресс-службе.