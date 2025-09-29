Само пройдёт: 30% россиян откладывают визит к врачу при появлении симптомов проблем с сердцем

Сейчас в ДМС доступны телемедицинские консультации, и задать вопрос врачу можно не выходя из дома или с работы. Такая консультация помогает быстро сориентироваться в ситуации. Например, в нашей «Виртуальной клинике» врач в режиме онлайн может обеспечить и назначение обследования, и помочь с записью на приём, и, побеседовав с пациентом, помочь ему решиться на визит в поликлинику или настоять на вызове бригады скорой медицинской помощи. Заболевания сердца требуют быстрого принятия решений, иногда у пациентов просто нет времени на раздумья, и ДМС позволяет получить своевременную медицинскую помощь в нужном объёме.