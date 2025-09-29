Около трети россиян считают, что начать копить на пенсию надо до 25 лет

Согласно опросу, среди россиян, которые еще не достигли пенсионного возраста, 17% уверены, что им хватит той пенсии, которую они будут получать, для нормальной жизни, 76% убеждены, что пенсии им не хватит. Почти треть (30%) респондентов заявили, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет, 25% считают, что нужно начать это делать в 25−35 лет, ещё 14% — в 36−45 лет, 20% граждан РФ затруднились ответить на этот вопрос.