Около трети россиян считают, что начать копить на пенсию надо до 25 лет

ВЦИОМ: 30% россиян считают, что начинать копить на пенсию надо до 25 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Около трети (30%) россиян считают, что начинать копить на собственную пенсию нужно до 25 лет, 25% сказали, что начать копить нужно в 25−35 лет, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно опросу, среди россиян, которые еще не достигли пенсионного возраста, 17% уверены, что им хватит той пенсии, которую они будут получать, для нормальной жизни, 76% убеждены, что пенсии им не хватит. Почти треть (30%) респондентов заявили, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет, 25% считают, что нужно начать это делать в 25−35 лет, ещё 14% — в 36−45 лет, 20% граждан РФ затруднились ответить на этот вопрос.

«Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой. Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены», — прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.