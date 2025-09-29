В Пензенской области ввели временное ограничение мобильного интернета

БПЛА опасность объявлена в Пензенской области.
В Пензенской области введен введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.
«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Обращаться можно по телефону экстренных служб —112», — написал Олег Мельниченко.
Режим «Беспилотная опасность» ранее уже вводился в Воронежской области. В МЧС попросили жителей региона укрыться в помещении без окон и некоторое время не выходить на улицу до отмены угрозы.