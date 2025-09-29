Российские военнослужащие наступают в Днепропетровской области, а также штурмуют Красноармейск в Донецкой народной республике (украинское название — Покровск), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Отважные” наступают в Днепропетровской области и штурмуют Покровск», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что военнослужащие группировки войск «Центр» днём и ночью активно уничтожают личный состав и технику ВСУ. Операторы ударных дронов поддерживают наступление и наносят точные удары по целям.
Ранее сообщалось, что российские военные успешно штурмуют позиции Вооружённых сил Украины в западной промзоне Красноармейска.
Также стало известно, что продвигающиеся в Красноармейске военнослужащие РФ взяли под контроль Константино-Еленинский храм.