«РВ»: военные РФ наступают под Днепропетровском и штурмуют Красноармейск

Военнослужащие группировки «Центр» днём и ночью уничтожают личный состав и технику ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие наступают в Днепропетровской области, а также штурмуют Красноармейск в Донецкой народной республике (украинское название — Покровск), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«“Отважные” наступают в Днепропетровской области и штурмуют Покровск», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что военнослужащие группировки войск «Центр» днём и ночью активно уничтожают личный состав и технику ВСУ. Операторы ударных дронов поддерживают наступление и наносят точные удары по целям.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно штурмуют позиции Вооружённых сил Украины в западной промзоне Красноармейска.

Также стало известно, что продвигающиеся в Красноармейске военнослужащие РФ взяли под контроль Константино-Еленинский храм.