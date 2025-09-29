Ричмонд
Умерла Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу

На 47-м году жизни скончалась чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая.

Источник: Комсомольская правда

Трехкратная победительница ЧМ и пятикратная чемпионка Европы по боксу Ирина Синецкая ушла из жизни в возрасте 46 лет. Память о спортсменке останется навсегда. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

В пресс-службе выразили соболезнования родственникам Ирины Синецкой. Спортсменка стала самой титулованной в женском боксе.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны», — сказано в заявлении.

Днями ранее из жизни ушла актриса Людмила Гаврилова. Причиной смерти стали осложнения от цирроза печени и сердечного заболевания. Актрисе было 73 года. Состояние артистки ухудшилось в больнице, куда она попала незадолго до смерти.