Умерла Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу

Трехкратная победительница ЧМ и пятикратная чемпионка Европы по боксу Ирина Синецкая ушла из жизни в возрасте 46 лет. Память о спортсменке останется навсегда. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.
В пресс-службе выразили соболезнования родственникам Ирины Синецкой. Спортсменка стала самой титулованной в женском боксе.
«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны», — сказано в заявлении.
