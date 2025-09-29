В России изменят систему оценки лекарств для определения уровня локализации

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Фармацевтическую продукцию в России со следующего года будут оценивать по балльной системе для определения уровня локализации, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Изменения затронули перечень требований, которые предъявляются к фармацевтической продукции для ее отнесения к российской промышленной продукции. Речь идет о лекарственных препаратах, сыворотках и вакцинах, фармацевтических субстанциях.
В списке таких требований, например, регистрация лекарственного препарата в соответствии с законодательством РФ или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), производство готового препарата на территориях стран ЕАЭС.
Также баллы предусмотрены за производство фармацевтической субстанции в государствах ЕАЭС, включающее выполнение всех установленных документом технологических процессов на территориях этих стран в зависимости от способа получения субстанции.
Минпромторг должен будет утвердить методические рекомендации по оценке технологических процессов производства лекарственных средств в соответствии с новой системой.
Отмечено, что фармпродукция может быть отнесена к российской промышленной продукции при условии достижения не менее 50 баллов за выполнение на территориях стран ЕАЭС указанных в документе технологических процессов для каждой единицы промышленной продукции.
Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.