Россиянам рассказали, за какие подарки придется заплатить налог государству

Полученные подарки в определенных ситуациях могут признаваться доходом и подлежать обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Как пояснила агентству «Прайм» нотариус Мария Корнилова, обязанность по уплате налога напрямую зависит от того, кто выступает дарителем и что именно передается в дар.
Подарки, полученные от частных лиц, например, денежные средства или предметы обихода, преподнесенные друзьями на день рождения, не формируют налоговых обязательств. Однако существует категория ценных активов, при дарении которых налог уплатить необходимо. К ним относятся недвижимость, транспортные средства, акции, доли в уставном капитале, паи, а также цифровые финансовые активы и определенные цифровые права.
Расчет налога производится исходя из рыночной стоимости подарка, за исключением недвижимости, где за основу берется ее кадастровая стоимость. Эта сумма умножается на установленную налоговую ставку.
Важным исключением из общего правила являются подарки, полученные от членов семьи и близких родственников. Они полностью освобождаются от налогообложения. К такой категории относятся супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, а также братья и сестры. Таким образом, при дарении квартиры бабушкой внуку налог не возникает.
Дополнительно эти категории граждан имеют право на 50-процентную льготу по нотариальному тарифу при удостоверении договора дарения недвижимости, что особенно актуально в свете нового правила: с января 2025 года все подобные сделки между гражданами требуют обязательного нотариального заверения.
