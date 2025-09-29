Россиянам рассказали, за какие подарки придется заплатить налог государству

Важным исключением из общего правила являются подарки, полученные от членов семьи и близких родственников. Они полностью освобождаются от налогообложения. К такой категории относятся супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, а также братья и сестры. Таким образом, при дарении квартиры бабушкой внуку налог не возникает.