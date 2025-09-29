Авария с пассажирским автобусом парализовала движение в утренний час пик во Владивостоке

По словам очевидцев, в аварию попал автобус, следовавший по маршруту № 31. Боковое столкновение с легковушкой произошло на участке улицы Светланской с односторонним движением в районе остановки «Детский сад № 154». Само по себе ДТП незначительное, судя по всему, обошлось без жертв, но участники происшествия заняли две полосы движения, для транспортного потока осталась всего одна.