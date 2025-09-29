Авария с пассажирским автобусом парализовала движение в утренний час пик во Владивостоке

По словам очевидцев, в аварию попал автобус, следовавший по маршруту № 31. Боковое столкновение с легковушкой произошло на участке улицы Светланской с односторонним движением в районе остановки «Детский сад № 154». Само по себе ДТП незначительное, судя по всему, обошлось без жертв, но участники происшествия заняли две полосы движения, для транспортного потока осталась всего одна.
Из-за аварии выезд на Светланскую оказался осложнён как со стороны площади Луговой, так и со стороны Баляева. Проезд через площадь Луговую, в свою очередь, тоже был затруднён во всех направлениях: с улиц Невельского, Спиридонова, Шепеткова, Воропаева, Борисенко, Фадеева и Спортивной.
Около 9:00 небольшое ДТП произошло на самой площади Луговой в районе «торгового перехода», что несколько отложило стабилизацию дорожной обстановки в районе одного из самых напряжённых дорожно-транспортных узлов Владивостока.
Пользователи 2ГИС отмечают, что ситуация могла быть ещё хуже: не сданы ещё все строящиеся жилые комплексы в соседних микрорайонах, не выпал снег, не идёт дождь, не наступило тяжёлое испытание для водителей в виде перекрытия дороги под железнодорожным мостом, которое ожидается завтра. Дорогу перекроют не полностью, но введут реверсивное движение.