Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария с пассажирским автобусом парализовала движение в утренний час пик во Владивостоке

Сегодня утром во Владивостоке ДТП с участием автобуса парализовало движение в районе площади Луговой, проблемы с движением транспорта сохранялись и после начала рабочего дня, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По словам очевидцев, в аварию попал автобус, следовавший по маршруту № 31. Боковое столкновение с легковушкой произошло на участке улицы Светланской с односторонним движением в районе остановки «Детский сад № 154». Само по себе ДТП незначительное, судя по всему, обошлось без жертв, но участники происшествия заняли две полосы движения, для транспортного потока осталась всего одна.

Из-за аварии выезд на Светланскую оказался осложнён как со стороны площади Луговой, так и со стороны Баляева. Проезд через площадь Луговую, в свою очередь, тоже был затруднён во всех направлениях: с улиц Невельского, Спиридонова, Шепеткова, Воропаева, Борисенко, Фадеева и Спортивной.

Около 9:00 небольшое ДТП произошло на самой площади Луговой в районе «торгового перехода», что несколько отложило стабилизацию дорожной обстановки в районе одного из самых напряжённых дорожно-транспортных узлов Владивостока.

Пользователи 2ГИС отмечают, что ситуация могла быть ещё хуже: не сданы ещё все строящиеся жилые комплексы в соседних микрорайонах, не выпал снег, не идёт дождь, не наступило тяжёлое испытание для водителей в виде перекрытия дороги под железнодорожным мостом, которое ожидается завтра. Дорогу перекроют не полностью, но введут реверсивное движение.