Туристические маршруты для пенсионеров разработали в Хабаровском крае

Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 290 человек. Записаться можно по номеру телефона: 8 962 222 95 80 или очно по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 1 «А» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).