Туристические маршруты для пенсионеров разработали в Хабаровском крае

Неделя туризма для людей серебряного возраста впервые пройдёт в Хабаровске с 6 по 12 октября — проект нацелен на популяризацию путешествий среди представителей старшего поколения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участников мероприятия ждёт множество разнообразных активностей.
— Особенностью программы является то, что она наполнена событиями, которые пройдут не только в Хабаровске, но и в других городах края: Комсомольске-на-Амуре, Ванино и Амурске. Такой формат мы задействуем впервые, — рассказала исполняющая обязанности министра туризма региона Елена Цымбал.
По информации пресс-службы ведомства, в ходе недели туризма организаторы проведут экскурсии по таким местам, как зоосад «Приамурский», Ботанический сад и этноцентр «Сэвэн», а также Ванинский районный музей. Участники также смогут прокатиться на озеро Амут, погулять вечером по Хабаровску и посмотреть фильм о коренных малочисленных народах.
В рамках культурно программы предусмотрели посещение Театра юного зрителя, музыкальный вечер с роялем на «Амурском утесе», экскурсию по музею «Мир говорящих машин», Музею археологии, а также показы фильмов Дальневосточной киностудии. Помимо этого, участники Недели посетят Центр работы с населением «Доверие» и займутся йогой.
— Знаковым событием станет мероприятие «Хабаровский край в ладонях» в Комсомольске-на-Амуре. В рамках события пройдет презентация многоформатного издания «Прикоснись к Хабаровскому краю». Книга рассказывает о семи чудесах региона, среди которых хребет Дуссе-Алинь, амурский тигр, лотос Комарова, Шантарские острова, петроглифы Сикачи-Аляна, озеро Амут, мост через Амур, — прокомментировали в министерстве туризма.
Для любителей творчества организованы занятия рисованием, а также лекция об искусстве на тему: «Талантливы во всем: знаменитости, которые любят искусство». Завершающим аккордом Недели станет показ фильма «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь». После просмотра зрители смогут пообщаться с режиссером картины Андреем Палюхом.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 290 человек. Записаться можно по номеру телефона: 8 962 222 95 80 или очно по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 1 «А» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).