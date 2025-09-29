Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге обнаружили съедобный гриб размером с футбольный мяч

В Петербурге на Смоленском кладбище обнаружили гигантский гриб.

Источник: Комсомольская правда

Жители Санкт-Петербурга нашли необычный гриб на Васильевском острове. Его размер превышает размер футбольного мяча. Об этом жительница Петербурга написала на страничке в соцсети.

Она уточнила, что этот случай — не первая необычная находка. Жительница также добавила, что нашла гриб вблизи Смоленского кладбища.

Гигант — представитель семейства шампиньоновых. Интересно, что гриб вполне съедобен. Однако конкретно этот экземпляр вряд ли удастся подать ко столу. Гриб уже поели слизни.

В Калифорнии между тем нашли следы загрязнения цезием-137 в гвоздике. Импорт всех специй индонезийской компании-поставщика приостановлен. Уточняется, что в текущем году организация направила в США примерно 200 килограммов гвоздики.