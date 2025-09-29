В Петербурге обнаружили съедобный гриб размером с футбольный мяч

Жители Санкт-Петербурга нашли необычный гриб на Васильевском острове. Его размер превышает размер футбольного мяча. Об этом жительница Петербурга написала на страничке в соцсети.
Она уточнила, что этот случай — не первая необычная находка. Жительница также добавила, что нашла гриб вблизи Смоленского кладбища.
Гигант — представитель семейства шампиньоновых. Интересно, что гриб вполне съедобен. Однако конкретно этот экземпляр вряд ли удастся подать ко столу. Гриб уже поели слизни.
