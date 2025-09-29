Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая скончалась в возрасте 46 лет

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
Причина и обстоятельства смерти спортсменки не сообщаются.
— Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны, — добавили в Telegram-канале федерации.
Спортсменка была 11-кратной чемпионкой России. Кроме того, на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Синецкая также являлась заслуженным мастером спорта.