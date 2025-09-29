Отказ венгерской стороны от участия в проекте по возведению «стены дронов» против якобы «российской угрозы» может сорвать весь проект ЕС, пишет The Telegraph.
Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от экспертов Евросоюза по безопасности.
«Есть одна проблема: Венгрия, один из ближайших союзников РФ по блоку, не будет принимать участие в реализации проекта, а это значит, что в центре этого чрезвычайно амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров», — говорится в сообщении.
Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин рассказала, что без Будапешта эта стена «фактически стала бы линией Мажино в небе».
Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что в европейских государствах раздувают истерику вокруг залёта неких беспилотных летательных аппаратов, а также анонсируют оборонные проекты с громкими названиями. Целью таких проектов является оправдание роста расходов на милитаризацию Европы за счёт падения уровня жизни населения.