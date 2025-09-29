Ричмонд
CBS News: Труп безбилетного пассажира нашли в шасси самолета в США

В шасси самолета American Airlines обнаружили тело человека.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах произошел уже второй за год инцидент с закрепившимися за бортом самолета пассажирами без билетов. На этот раз всё закончилось трагедией. Безбилетный пассажир найден без признаков жизни в шасси самолета American Airlines в аэропорту Шарлотт, оповестило издание CBS News.

Труп обнаружили утром 28 сентября. Тело нашли работники ремонтной бригады. Полиция уже приступила к расследованию происшествия.

«Мы глубоко опечалены этой новостью и при необходимости поддержим расследование полиции Колумбуса», — заявили в компании American Airlines.

Еще одно ЧП случилось в США 28 сентября. В Техасе рухнул двухмоторный самолет. Члены экипажа погибли. Пилот самолета столкнулся с технической неисправностью.