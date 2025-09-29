CBS News: Труп безбилетного пассажира нашли в шасси самолета в США

В Соединенных Штатах произошел уже второй за год инцидент с закрепившимися за бортом самолета пассажирами без билетов. На этот раз всё закончилось трагедией. Безбилетный пассажир найден без признаков жизни в шасси самолета American Airlines в аэропорту Шарлотт, оповестило издание CBS News.