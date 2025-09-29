Xinhua: Китайского экс-министра приговорили к смертной казни за взятки

Суд в Китае приговорил экс-главу Министерства сельского хозяйства страны Тан Жэньцзяня к смертной казни — он обвиняется в получении взяток. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Xinhua.
Свою деятельность министр осуществлял в период с 2007 по 2024 год. Тогда он и брал взятки в обмен на помощь в вопросах хозяйственной деятельности. Жэньцзянь получил благодаря этому 38 миллионов долларов.
Судебное заседание по делу состоялось 25 июля — мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Однако инстанция все равно вынесла министру смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения наказания.
По истечению срока она может быть заменена на пожизненное заключение, если Жэньцзянь не совершит новых преступлений за установленное время, уточнили в агентстве.
