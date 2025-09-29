Настоящий богатырь: во Владивостоке появился на свет малыш весом 5 килограмм

Во Владивостоке в родильном доме № 3 на свет появился настоящий богатырь — новорождённый весом 5000 граммов при росте 60 сантиметров. Несмотря на крупные размеры малыша, роды прошли успешно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.
Отмечается, что 24-летняя мама из Уссурийска на протяжении беременности находилась под наблюдением врачей женской консультации. Специалисты внимательно отслеживали развитие плода, и ввиду предполагаемого крупного веса было принято решение о плановом кесаревом сечении.
«Мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщила заведующая родильным отделением роддома № 3.
По её словам, вся команда медиков сделала всё возможное, чтобы процесс родов был безопасным и комфортным для пациентки.
Напомним, ранее в сентябре в Приморском краевом перинатальном центре женщина также родила ребёнка весом пять килограмм. При этом роды прошли естественным путем.