Настоящий богатырь: во Владивостоке появился на свет малыш весом 5 килограмм

Врачи провели плановое кесарево сечение.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в родильном доме № 3 на свет появился настоящий богатырь — новорождённый весом 5000 граммов при росте 60 сантиметров. Несмотря на крупные размеры малыша, роды прошли успешно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.

Отмечается, что 24-летняя мама из Уссурийска на протяжении беременности находилась под наблюдением врачей женской консультации. Специалисты внимательно отслеживали развитие плода, и ввиду предполагаемого крупного веса было принято решение о плановом кесаревом сечении.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщила заведующая родильным отделением роддома № 3.

По её словам, вся команда медиков сделала всё возможное, чтобы процесс родов был безопасным и комфортным для пациентки.

Напомним, ранее в сентябре в Приморском краевом перинатальном центре женщина также родила ребёнка весом пять килограмм. При этом роды прошли естественным путем.