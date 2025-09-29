Треть россиян считает, что копить на пенсию стоит начать еще до 25 лет

С 2025 года для получения страховой пенсии в России необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа, что превышает требования предыдущего года. По оценкам экспертов, при средней зарплате 105−110 тысяч рублей в месяц россияне смогут ежегодно накапливать от 4,5 до 4,7 баллов, а при стаже в 35 лет размер пенсии составит примерно 32 тысячи рублей. При недостатке стажа или баллов граждане могут приобрести их через обязательное пенсионное страхование.