В Иркутске продают раритетный Mercedes-Benz W123 1977 года

Авторынок Иркутской области преподнёс настоящий сюрприз всем ценителям старых, добрых и по-настоящему качественных автомобилей. На продажу выставили того самого «железного динозавра» — легендарный Mercedes W123 в кузове седан. И не просто ржавую «катанку», а экземпляр, за которым явно ухаживали с любовью. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта онлайн-объявлений.
Главная гордость продавца — идеальный металл. Все стыки панелей, зазоры — всё как с завода. В 2023 году автомобиль пережил полную реставрацию кузова, так что о ржавчине можно забыть.
— Эта машина — не просто транспорт, а настоящий кусочек истории Меrсеdеs. Подойдёт тем, кто ценит классику и надёжность. Можно ездить каждый день, а можно сохранить как коллекционный экземпляр — такие автомобили только растут в цене, — пишет продавец.
Под капотом — знаменитый «миллионник», атмосферный дизель ОМ616 объёмом 2.4 литра. Как сообщает продавец, «заводится по первому щелчку, тянет как трактор». Салон в хорошем состоянии. Приборка и сиденья выглядят так, будто за ними ухаживали все эти годы. Документы, как и сам автомобиль, в полном порядке — переоформление не вызовет проблем. Продавец также открыт к торгу и даже рассматривает варианты обмена. А цена — 440 тысяч рублей.