В Иркутске продают раритетный Mercedes-Benz W123 1977 года

Под капотом — знаменитый «миллионник», атмосферный дизель ОМ616 объёмом 2.4 литра. Как сообщает продавец, «заводится по первому щелчку, тянет как трактор». Салон в хорошем состоянии. Приборка и сиденья выглядят так, будто за ними ухаживали все эти годы. Документы, как и сам автомобиль, в полном порядке — переоформление не вызовет проблем. Продавец также открыт к торгу и даже рассматривает варианты обмена. А цена — 440 тысяч рублей.