Опрос показал, сколько россиян считают пенсию счастливым периодом жизни

По мнению 40% опрошенных, пенсия — это один из самых счастливых периодов в жизни, когда человек может отдохнуть от работы. В 2020 году этот показатель составлял 31%. Женщины (44%) чаще мужчин (35%) называют выход на пенсию счастливым временем.