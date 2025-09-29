Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали в Харьковской области девять офицеров из стран, входящих в состав НАТО. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.
Так, среди погибших — солдаты из США, Швеции, Польши и Южной Кореи. Кроме того, в списке числятся и представители из Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.
— Купянское направление. В ад отправлены офицеры НАТО. Западная пропаганда прописывают всех этих специалистов как волонтеры, — добавил он в публикации.
Ранее российские хакеры взломали почту офицера украинской армии и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках. В ходе спецоперации на Украине погибли или пропали свыше трех тысяч бойцов из других стран.
Кроме того, бойцы ВСУ по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла. Бойня произошла у автовокзала в Купянске неподалеку от улицы Химушина.
На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Издание New York Times рассказало, что с 2022 года на СВО могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США.