Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Шурыгин: На Купянском направлении ликвидировали девять офицеров НАТО

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали в Харьковской области девять офицеров из стран, входящих в состав НАТО. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали в Харьковской области девять офицеров из стран, входящих в состав НАТО. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

Так, среди погибших — солдаты из США, Швеции, Польши и Южной Кореи. Кроме того, в списке числятся и представители из Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.

— Купянское направление. В ад отправлены офицеры НАТО. Западная пропаганда прописывают всех этих специалистов как волонтеры, — добавил он в публикации.

Ранее российские хакеры взломали почту офицера украинской армии и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках. В ходе спецоперации на Украине погибли или пропали свыше трех тысяч бойцов из других стран.

Кроме того, бойцы ВСУ по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла. Бойня произошла у автовокзала в Купянске неподалеку от улицы Химушина.

На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Издание New York Times рассказало, что с 2022 года на СВО могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше