Карпы кои из хабаровского парка «Северный» отправятся на зимовку

В парке «Северный» краевой столицы в открытых водоемах живут необычные обитатели — японские карпы кои. Они привлекают посетителей своей яркой окраской: оранжево-желтой лентой они снуют туда-сюда по пруду. Корреспондент информационного агентства «Хабаровский край сегодня» уточнила, где карпы зимуют.
Инициатором проекта стала семья владельца соседнего с прудами ресторана. Глава семьи, побывав однажды в Японии, захотел, чтобы и в Хабаровске появились эти необычные рыбы.
В наших условиях карпы прижились отлично и стали настоящим украшением парка «Северный».
С наступлением устойчивых холодов после осушения водоемов рыбу выловят специальными сачками, и экзотические карпы отправятся на зимовку в личное подсобное помещение с теплым бассейном. Там они спокойно перезимуют, а к моменту открытия сезона вернутся в привычное место обитания, где будут радовать посетителей парка.