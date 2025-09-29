Карпы кои из хабаровского парка «Северный» отправятся на зимовку

С наступлением устойчивых холодов после осушения водоемов рыбу выловят специальными сачками, и экзотические карпы отправятся на зимовку в личное подсобное помещение с теплым бассейном. Там они спокойно перезимуют, а к моменту открытия сезона вернутся в привычное место обитания, где будут радовать посетителей парка.