Рекордное число животных обрело дом на выставке-раздаче во Владивостоке

Выставка-раздача бездомных животных организована волонтерским движением «Спасем жизнь». Минувшее воскресенье выдалось пасмурным, но тем легче пушистым экспонатам выставки — не нужно терпеть изнуряющую жару. В этот день 78 животных обрело дом и любящих хозяев. Число стало рекордным за всё время проведения таких выставок.
«Для Владивостока выставки-раздачи уже стали традиционными благодаря постоянной и многогранной работе организаторов, за что им огромное спасибо. Само мероприятие способствует тому, чтобы каждый питомец смог обрести семью, жители Владивостока смогли найти себе настоящих четвероногих друзей, а кого-то и спасти от возможной гибели. Мы с вами можем видеть, какое количество семей приходит с детьми, ведь для них это лучший урок милосердия, который, я уверена, останется в сердце», — подчеркнула Мария Лагунова, депутат Думы Владивостока.
Выставка стала завершающим в сезоне мероприятием, прошедшим на свежем воздухе. Далее такие выставки будут проходить традиционно каждый месяц, но уже в закрытых помещениях — например, в крупных торговых центрах, где большая проходимость и больше вероятности, что какой-нибудь котёнок, щенок или взрослое животное приглянется человеку.
«Уличные выставки-раздачи животных проводить проще и комфортнее как для волонтёров, так и для наших подопечных животных. На улице больше пространства, что позволяет большему числу волонтёров принять участие. Выставки приобретают всё больший масштаб. Каждый месяц к нам присоединяется всё больше участников, и мы уже шутим, что скоро скверов может не хватить и придётся выйти на стадион! Кроме того, уличные выставки привлекают больше посетителей, что особенно ценно. Часто человек, случайно проходя мимо, замечает животных и не остаётся равнодушным — уходит с новым другом. Также в летний период мы получаем возможность участвовать в городских праздниках, что добавляет узнаваемости нашему мероприятию. За январь-август мы уже нашли новые дома для 527 животных. Спасибо каждому за поддержку — вместе мы делаем наш город добрее», — отмечает Яна Красицкая, куратор проекта «Животные города_В», советник главы Владивостока.
Потенциальным хозяевам необходимо помнить, что на встречу с любимцем нужно взять паспорт — животное передаётся по договору об ответственном содержании. Далее судьбу питомца будут ненавязчиво отслеживать волонтёры. Как правило, это делается до прохождения процедуры кастрации или стерилизации животного.
«Мы активно ратуем за стерилизацию и кастрацию животных. С новыми хозяевами мы остаёмся на связи и по этому вопросу всегда готовы проконсультировать, оказать помощь, подсказать, в каких клиниках животное можно стерилизовать со скидкой. В отдельных случаях волонтёры сами оплачивают кастрацию и стерилизацию, потому что бывают случаи, когда хозяева не уследили, и кошечка родила котят. Поэтому некоторым волонтёрам проще самим оплатить такие услуги, чтобы быть уверенными. Мы всегда подчёркиваем важность кастрации и стерилизации животных», — уточняет Лилия Либерт, организатор волонтёрского движения «Спасём жизнь».
Напомним, администрация Владивостока реализует проект «Животные города_В», в рамках которого оказывается поддержка такого рода добрых мероприятий. В одноименном телеграм-канале на постоянной основе публикуются объявления о животных, которые ищут своих будущих хозяев. Следующая выставка-раздача состоится в октябре.