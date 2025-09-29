Рекордное число животных обрело дом на выставке-раздаче во Владивостоке

«Уличные выставки-раздачи животных проводить проще и комфортнее как для волонтёров, так и для наших подопечных животных. На улице больше пространства, что позволяет большему числу волонтёров принять участие. Выставки приобретают всё больший масштаб. Каждый месяц к нам присоединяется всё больше участников, и мы уже шутим, что скоро скверов может не хватить и придётся выйти на стадион! Кроме того, уличные выставки привлекают больше посетителей, что особенно ценно. Часто человек, случайно проходя мимо, замечает животных и не остаётся равнодушным — уходит с новым другом. Также в летний период мы получаем возможность участвовать в городских праздниках, что добавляет узнаваемости нашему мероприятию. За январь-август мы уже нашли новые дома для 527 животных. Спасибо каждому за поддержку — вместе мы делаем наш город добрее», — отмечает Яна Красицкая, куратор проекта «Животные города_В», советник главы Владивостока.