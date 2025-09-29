Хабаровчанки покорили полумарафон «Мосты Владивостока»

27 сентября во Владивостоке прошёл Международный марафон «Мосты Владивостока», который собрал более 5 тысяч участников из разных регионов России и 13 стран мира. Среди сотен спортсменов, приехавших на Дальний Восток, хабаровчане стали одними из заметных героев события.
Марафон стал частью федерального проекта по развитию туристических продуктов и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году маршрут был обновлён: все дистанции стартовали и финишировали на Центральной площади Владивостока. Длинные маршруты проходили через исторический центр города и два живописных моста, открывая участникам вид на бухту Золотой Рог и морские пейзажи.
Трасса оказалась сложной: на марафонской дистанции участники набирали более 900 метров высоты, на полумарафоне — 538 метров, на 10 и 7 километрах — 224 и 163 метра. Высокая температура и яркое солнце добавляли нагрузку, поэтому по всей трассе работали пункты с водой, влажными губками и охлаждающими спреями, а волонтёры и медики следили за безопасностью.
На полумарафоне 21 километр хабаровчанки Алёна Горбуля и Валентина Перебейнус заняли призовые места — второе и третье. Среди дистанций 28 километров сильнейшей среди женщин стала ещё одна представительница Хабаровского края — Лидия Жукова.
Праздник спорта не ограничился забегами: на Центральной площади Владивостока проходили музыкальные выступления, фуд-корт, выставки спортивной одежды, мастер-классы и площадки для сдачи нормативов ГТО.
Для хабаровчанок этот забег стал очередным поводом доказать, что выносливость и упорство — их сильные стороны.