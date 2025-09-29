Хабаровчанки покорили полумарафон «Мосты Владивостока»

Марафон стал частью федерального проекта по развитию туристических продуктов и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году маршрут был обновлён: все дистанции стартовали и финишировали на Центральной площади Владивостока. Длинные маршруты проходили через исторический центр города и два живописных моста, открывая участникам вид на бухту Золотой Рог и морские пейзажи.