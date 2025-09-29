Современную модельную библиотеку открыли в Амурске

В Амурске обновили центральную библиотеку имени К. Р. Выборова. Проект реализован в рамках национального проекта «Семья». Теперь здесь современное пространство, куда могут прийти и школьники, и взрослые жители района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В здании сделали ремонт, закупили мебель и технику. Книжный фонд пополнился почти четырьмя тысячами новых изданий: от детской литературы и энциклопедий до книг о патриотизме и истории страны.
Особое внимание уделили доступности. Входная зона оборудована по стандартам «Доступной среды». Читальный зал превратился в уютное место для чтения и общения, а абонементный зал теперь подходит для лекций, мастер-классов и культурных встреч.
«Создание модельной библиотеки — это не просто обновление пространства, это шаг к новому уровню взаимодействия с читателями. Мы стремимся сделать библиотеку центром притяжения для всех возрастов, местом, где каждый найдет что-то интересное и полезное для себя», — рассказала директор Межпоселенческой центральной библиотеки Амурского района Александра Новикова.
Дошкольники смогут посещать школу «Всезнайка» с интерактивной песочницей. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья будет работать клуб «Книги и дети». А программа «Моя Россия — моя история» будет проходить с использованием интерактивного стола «Патриот».
«Открытие каждой новой модельной библиотеки — это важный вклад в развитие культурной и образовательной среды региона. Благодаря национальному проекту жители Амурского района получают современное, комфортное и технологически оснащенное пространство. Этот проект послужит импульсом для повышения интереса к литературе и развития творческой активности», — сказал заместитель министра культуры края Максим Ставицкий.
Финансирование шло из федерального, регионального и муниципального бюджетов.