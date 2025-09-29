Современную модельную библиотеку открыли в Амурске

«Создание модельной библиотеки — это не просто обновление пространства, это шаг к новому уровню взаимодействия с читателями. Мы стремимся сделать библиотеку центром притяжения для всех возрастов, местом, где каждый найдет что-то интересное и полезное для себя», — рассказала директор Межпоселенческой центральной библиотеки Амурского района Александра Новикова.