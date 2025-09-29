Почти девять тысяч человек воспользовались миграционной «амнистией» в Приморье

В Приморье подвели итоги миграционной «амнистии», которая действовала с начала года по 10 сентября. В этот период иностранные граждане, впервые нарушившие правила пребывания в России, могли легализовать свое положение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
В крае этой возможностью воспользовались почти девять тысяч человек. Большинство из них — 8 467 человек — оформили патент на работу. Однако 268 человек под амнистию не попали, и их будут выдворять из страны. 123 человека депортируют принудительно.
Как сообщили в управлении по вопросам миграции, их сотрудники в течение восьми месяцев активно работали, в том числе в выходные и праздничные дни, чтобы помочь иностранцам урегулировать свой статус. В ходе этой работы также были задержаны и выдворены из России несколько преступников, которые не имели права здесь находиться.
Еще одним результатом стало создание обширной базы данных иностранцев, включая их фотографии и отпечатки пальцев. Это поможет в дальнейшей работе полиции.
Кроме того, с февраля в России ведется «реестр контролируемых лиц» — список иностранцев, которые лишились законных оснований для пребывания в стране. В Приморье в этот реестр уже внесено около девяти тысяч человек. Всего же на миграционном учете в крае сейчас стоят 54 тысячи иностранных граждан.
Что касается экономического эффекта, то в бюджет Приморья с начала года поступило почти 1,9 миллиарда рублей налогов от выданных патентов и еще 34 миллиона рублей в виде административных штрафов.