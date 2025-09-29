Почти девять тысяч человек воспользовались миграционной «амнистией» в Приморье

Как сообщили в управлении по вопросам миграции, их сотрудники в течение восьми месяцев активно работали, в том числе в выходные и праздничные дни, чтобы помочь иностранцам урегулировать свой статус. В ходе этой работы также были задержаны и выдворены из России несколько преступников, которые не имели права здесь находиться.