Специалист рассказала, почему дети часто повторяют финансовые ошибки родителей

Взрослые часто недоумевают, почему их дети, повзрослев, сталкиваются с теми же проблемами с деньгами, что и они сами. Психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мусохранова объяснила KP.RU, что дело не только в уровне финансовой грамотности, но и в семейных установках, которые закладываются в детстве.