Специалист рассказала, почему дети часто повторяют финансовые ошибки родителей

Психолог Мусохранова: Детские семейные установки формируют отношение к деньгам.

Источник: Комсомольская правда

Взрослые часто недоумевают, почему их дети, повзрослев, сталкиваются с теми же проблемами с деньгами, что и они сами. Психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мусохранова объяснила KP.RU, что дело не только в уровне финансовой грамотности, но и в семейных установках, которые закладываются в детстве.

— Расчет только на увеличение финансовой грамотности может не сработать, потому что теоретические знания ложатся на семейные установки из детства, и могут не давать результата, — подчеркнула эксперт.

По словам Мусохрановой, такие фразы, как «большие деньги честно не заработать» или «у хороших людей денег не бывает», могут надолго закрепить у ребенка страх перед достатком. В результате взрослый человек сам того не замечая продолжает избегать заработка или не умеет копить, повторяя сценарий родителей.

— На самом деле, у человека есть ровно то количество денег, которого он считает себя достойным. С этой фразой согласны далеко не все, однако она неизменно работает и доказывает свою состоятельность, — добавила Мусохранова.

Эксперт посоветовала обсуждать финансовые вопросы в семье открыто и показывать положительный пример: учиться планировать бюджет, откладывать средства и инвестировать.