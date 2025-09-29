В Центральной избирательной комиссии Молдавии почти завершили работу по обработке бюллетеней. На данный момент считано 99,95% голосов. К этому времени победу одерживают оппозиционные партии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Так, партия действующего президента Молдавии Майи Санду получает 44,13% голосов. Остальные избиратели выступили в поддержку партий оппозиции.
Сейчас Патриотический блок набирает 28,26% голосов. «Альтернативу», в свою очередь, поддержали 9,21% избирателей. Еще 6,35% выступили за «Нашу партию».
С утра 28 сентября к посольству Молдавии в Москве постепенно съезжались граждане республики. В российской столице работали два избирательных участка. Майя Санду неоднократно указывала на якобы вмешательство РФ в молдавские выборы. Однако в Кремле опровергли эти заявления, назвав их беспочвенными.