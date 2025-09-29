За какие подарки на день рождения придется заплатить налоги, объясняет эксперт

За обычные подарки на день рождения или юбилей свадьбы отчитываться перед налоговой не придется, рассказала эксперт. Иное дело, если подарили квартиру, дом в деревне или машину, отметила Корнилова. За такие подарки нужно заплатить налог на доходы физических лиц. Рассчитываться он будет из рыночной стоимости, а если речь о недвижимости, то по кадастровой стоимости, пояснила нотариус.