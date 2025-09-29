За какие подарки на день рождения придется заплатить налоги, объясняет эксперт

Обычно подарки не облагаются налогами, но в редких случаях, когда дарят очень дорогие вещи, заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) все же придется, предупреждает нотариус Мария Корнилова.
За обычные подарки на день рождения или юбилей свадьбы отчитываться перед налоговой не придется, рассказала эксперт. Иное дело, если подарили квартиру, дом в деревне или машину, отметила Корнилова. За такие подарки нужно заплатить налог на доходы физических лиц. Рассчитываться он будет из рыночной стоимости, а если речь о недвижимости, то по кадастровой стоимости, пояснила нотариус.
Также налогом облагаются такие подарки, как акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, добавила она.
Но есть исключение, подарки между близкими родственниками налогом не облагаются. К примеру, если бабушка подарит квартиру внуку, то НДФЛ оплачивать не нужно. Но придется удостоверить такую сделку у нотариуса. С января 2025 года все договоры дарения недвижимости должны проходить через нотариусов, рассказала Мария Корнилова в беседе с «Прайм».